المقاولون يعود للتدريبات بعد انتهاء الإجازة استعداداً لاستئناف الدوري

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القاهرة - سامية سيد - يعود فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، إلى التدريبات اليومية اليوم، السبت، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها لاعبو الفريق عقب ودية مصر المقاصة، التى فاز بها ذئاب الجبل بهدف نظيف، وذلك فى إطار استعدادات المقاولون العرب لاستئناف مسابقة الدورى العام التى تعود عجلتها إلى الدوران بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.

من جهته، أثنى المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على ثلاثى الفريق "حسن الشامى ومحمد سمير ومحمود أبو السعود"، مؤكداً أنهم من أكثر اللاعبين عطاءً وجهداً مع المقاولون على المستطيل الأخضر، وطالبهم المشرف على الكرة بأن يكونوا قدوة لزملائهم ويوجهوهم للخروج بالمقاولون من نفق النتائج السلبية.