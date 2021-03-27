فيديو وصور.. وصول بعثة جزر القمر لمواجهة منتخب مصر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة منتخب جزر القمر إلى مطار القاهرة، استعدادا لملاقاة المنتخب الوطني، يوم الإثنين المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون فى يناير.

كان في استقبال البعثة فريق العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالاتحاد، حيث أتموا إجراءات دخول البعثة بسهولة بمساعدة السلطات المعنية بمطار القاهرة.

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، تدريباته باستاد القاهرة الدولي، بعد العودة من كينيا، فجر أمس الجمعة، ضمن معسكره المغلق، استعدادا لمواجهة جزر القمر، المقرر لها الإثنين المقبل بالجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وبلغ المنتخب الوطني نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون بعد تعادله مع كينيا بهدف لمثله، أمس الخميس.

بينما اكتفي اللاعبون الذين شاركو فى مباراة كينيا، الخميس، بجلسات استشفاء من أجل تجهيزهم لمباراة جزر القمر المقرر لها الاثنين المقبل.