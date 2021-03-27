الاتحاد الليبي: سنواجه المنتخب المصري على ملعب طرابلس بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح محمد قريميدة الأمين العام المساعد بالاتحاد الليبي لكرة القدم، أن مباراة مصر ستقام على ملعب "طرابلس" في إطار تصفيات كأس العالم والتي ستقام بقطر 2022.

قريميدة قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"تم رفع الحظر عن إقامة المباريات في ليبيا بداية من الشهر الجاري من جانب لجنة الطورائ بالفيفا ومن كاف أيضًا".

وأضاف :"كان هناك بعض الشروط بشأن تراخيص ملاعب طرابلس وشهداء بنينا بمدينة بنغازي، ولذلك تم إقامة مباراة المنتخب التونسي في بنغازي بسبب احتياج ملعب طرابلس بعض التجديدات".

وأشار :"أمامنا الوقت حتى مباراة مصر من أجل تجديد ملعب طرابلس، وهناك أيضًا ملاعب بديلة سواء في مصراتة أو ملعب شهداء بنينا".

وكان المنتخب الليبي استضاف نظيره التونسي على ملعبه بعد غياب دام ما يقرب من سبع سنوات بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها ليبيا في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تقام مواجهة المنتخب الليبي ضد نظيره المصري في يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ويتواجد المنتخب المصري على رأس المجموعة السادسة والتي تضم كل من ليبيا والجابون وأنجولا.