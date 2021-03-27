الزمالك يوضح حقيقة المفاوضات مع وليد ازارو

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح عمرو الدرديري المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، حقيقة المفاوضات مع وليد ازارو مهاجم الأهلي السابق.

وقال الدرديري خلال تصريحات لقناة "الزمالك": "لا يوجد أي

نوع من المفاوضات في الوقت الحالي مع وليد أزارو".

وتابع: "الزمالك لديه أهداف أخرى هذه الفترة وهي بطولة الدوري

ومباراة مولودية الجزائر".

وأتم: "وأي موضوع خاص بأي تفاوضات فهو مؤجل إلى نهاية الموسم".

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، يوم 3 أبريل المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.