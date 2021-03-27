المغرب يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا وموريتانيا تحافظ على حظوظها

المنامة - ياسر ابراهيم - حافظ المنتخب الموريتاني على حظوظه في حجز بطاقة العبور الثانية عن المجموعة الخامسة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بتعادله مع ضيفه المغربي دون أهداف ضمن المرحلة الخامسة اليوم الجمعة في نواكشوط.



ورفعت موريتانيا رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة أمام بوروندي الثالثة ونقطتين أمام جمهورية إفريقيا الوسطى.



وكان المنتخب المغربي قد حجز بطاقته إلى كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021 قبيل خوضه لمواجهة موريتانيا بفضل تعادل بوروندي مع جمهورية إفريقيا الوسطى (2-2) كما أنه ضمن صدارة المجموعة (11 نقطة).



وستكون المرحلة الأخيرة حاسمة لتحديد صاحب البطاقة الثانية إذ تحل موريتانيا ضيفة على إفريقيا الوسطى بينما تسافر بوروندي لملاقاة المغرب.



وحجز المنتخب المغربي بطاقته بعد أن قلب منتخب بوروندي تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى إلى تعادل 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الخامسة.



وتقدم منتخب إفريقيا الوسطى بهدفين نظيفين سجلهما لويس مافوتا في الدقيقتين 40 و53، ثم عاد منتخب بوروندي بقوة وسجّل هدفين عن طريق سعيدي نتيبازونكيزا وكريستوف ندواروجيرا في الدقيقتين 59 و80.



ورفع منتخب بوروندي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب موريتانيا الذي يستضيف نظيره المغربي في وقت لاحق من اليوم، فيما رفع منتخب إفريقيا الوسطى رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع الأخير.





المصدر: وكالات