شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني ينقلب على حسام البدري ويرفض المشاركة في المران؟ وكيل أعماله يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف علاء نظمي، وكيل أعمال اللاعب محمد النني، نجم وسط منتخب وسط مصر وفريق الأرسنال الإنجليزي، حقيقة تمرد موكله على المنتخب الوطني ورفضه خوض التدريبات مع زملائه في المنتخب الوطني عقب استبعاده من تشكيلة منتخب مصر أمام كينيا، والتى انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني، قال إن اللاعب لم يتمرد على المنتخب الوطني، وهذه الأنباء، مؤكدا عبر صفحته الرسمية، أنه قد يلجأ للقضاء ضد من ردد هذا الكلام غير المغلوط، وعلى من ردد هذه الأنباء إثبات صحتها أو تأكيدها من المصدر.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على إجراء تغييرات في تشكيل المنتخب في مباراته أمام جزر القُمر، والتى من المقرر لها بعد غد الاثنين، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون.

جاء قرار البدرى من أجل منح الفرصة للاعبين جدد لاكتساب الخبرات اللازمة مع المنتخب بجانب تحقيق الفوز في نفس الوقت لتصدر المجموعة. وقرر المدير الفنى للمنتخب الوطنى الدفع بمحمد الننى، نجم أرسنال الإنجليزى، في التشكيل الأساسى أمام جزر القمر على حساب حمدى فتحى في وسط الملعب، كما سيمنح الفرصة لواحد من الثنائى على جبر أو ياسر إبراهيم في خط الدفاع بجوار محمود الونش بعد عودة أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى إلى السعودية عقب مباراة أمس أمام كينيا في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.