شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تحصل على ذهبية 100 فراشة وتتأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت النجمة الفراشة الذهبية المصرية فريدة عثمان، إلى أولمبياد طوكيو، بعد إحرازها الميدالية الذهبية فى سباق 100 متر فراشة، بزمن 57.84 خلال فعاليات بطولة ISCA الدولية للسباحة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ الاتحاد المصرى للسباحة، البطلة المصرية، قائلا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "ألف مبروك للفراشة الذهبية فريدة عثمان، تأهلها إلى أولمبياد طوكيو بزمن 57.84 فى سباق 100 متر فراشة، ألف مبروك لمصر".





بدأت فريدة السباحة فى الرابعة من العمر، وتوقفت فترة كبيرة لتعود من جديد وهى فى عامها الـ11، وحققت المركز الخامس، وهى فى عامها الـ12 عقب مشاركتها فى دورة الألعاب الأفريقية 200، كما حصدت ذهبية 50 متر فراشة عام 2010، عقب مشاركتها فى البطولة الأفريقية فى الدار البيضاء بالمغرب.

تمكنت فريدة، نتيجة إنجازاتها الرياضية عالميا وإقليميا، أن تنال منحة للدراسة فى جامعة كاليفورنيا بيركلي، المعروفة بتفوق السباحة بها، ودرست التسويق والدعاية فى الجامعة إلى جانب المشاركة فى فريق السباحة، وتمكنت من أن تكون قائدة الفريق .