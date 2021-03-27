شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: الهجوم على حسام البدري غير مبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى يونس، نجم الأهلي سابقا، أن الهجوم على حسام البدري غير مبرر، ونفتقد العامل النفسي للاعب المصري وكيفية الاجتماع مع اللاعبين وتجهيزهم للمباريات وتحفيزهم معنويا.

وقال يونس، خلال تصريحات تليفزيونية: "دائما لا يعجبنا مدرب منذ محمود الجوهري وحتى البدري، نحن 90 مليون مدرب و90 مليون محلل أداء، البدري أخطأ بالفعل، ولكن الهجوم عليه غير طبيعي، وكوبر كان يتعامل في حدود اللاعبين، وصعد بنا إلى كأس العالم بعد غياب طويل، ولم نكن راضيين بالأداء لأننا شعب يحب الكرة الحلوة".

وأضاف: "المنتخب سيئ منذ المشاركة في كأس العالم وليس الآن فقط، والبدري حقق المطلوب منه في الصعود إلى أمم أفريقيا، ولكن لعيبة المنتخب وحشين، ولازم تكون فيه روح بين اللعيبة، واللعيبة عندها إحساس بمكانها اللي تلعب فيه ومش محتاجة انسجام مع بعضها".

وشدد يونس: "حسام البدري قال إن الكابتنة بالأقدمية، والكابتنة مش هتضيف لمحمد صلاح، وأنا لما كنت كابتن الأهلي تضيف لي، ولكن متضيفش للخطيب، وهيتقال عليا لعبت مع الخطيب مش الخطيب لعب مع مصطفى يونس".