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مواجهات قوية فى الجولة الـ34 بدورى عمومى سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 34 بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2020 / 2021 ، حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من، الشمس مع الأهلى وسموحة مع منوف الرياضى والزمالك مع هليوبوليس والمعادى مع حلوان الرياضى والطيران مع مدينة نصر و الجزيرة مع تشامبيون الرحاب و 6 أكتوبر مع أصحاب الجياد والزهور مع هليوليدو .

فيما قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تأجيل استكمال جولتى موسم بدورى المحترفين الذى كان قد تم تحديد موعده يومى 1 و 2 أبريل المقبلين إلى أجل غير مسمى .

كما قرر المجلس استفتاء مركز التسوية والتحكيم على الموافقة على واحدة من توصيتين إلغاء الموسم واحتساب البطل حامل لقب كأس مصر ودورى موسم 2018/2018 أو استكمال الموسم بالقوائم الجديدة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 1 أبريل موعدا لمواجهات دور الـ 16 بكأس مصر بمواجهات بين كل من، أصحاب الجياد مع الأهلى والبنك الأهلى مع الطيران وبنها مع الزهور و الشمس مع طلائع الجيش وسموحة مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأوليمبى وأسيوط الرياضى مع المعادى والزمالك مع مركز شباب العمال بقنا .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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