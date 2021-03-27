شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتاج حمدي فتحي لعملية جراحية في ذراعه؟ الأهلي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، غياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، لفترة لن تقل عن شهرين، بعد تعرضه لكسر في عظمتي اليد. وقال شوقي، خلال تصريحاته المتلفزة، إصابة فتحي لا تحتاج إلى تدخل جراحي. وأضاف أن محمود متولي ومحمد محمود لاعبا الفريق سيعودان للمشاركة في المباريات مع الأهلي بعد 3 أسابيع.

وفيما يتعلق بموقف كريم نيدفيد لاعب الوسط، قال إنه تعافى من الرشح بشكل كامل وسيكون جاهزا للتدريبات بعد عودة الفريق من مباراة المريخ السوداني، المقررة يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكيني أمس في تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وقال أبو عبلة إن إصابة حمدي فتحي جاءت عبارة عن كسر في إحدى عظمتي الذراع «الكعبرة». وأوضح أن اللاعب سيتم وضع ذراعه في الجبس لمدة شهر، على أن يخضع لفحوصات طبية وأشعة أسبوعية بشكل دوري؛ من أجل الاطمئنان على تثبيت العظمة التي تعرضت للكسر.

وأوضح أن حمدي فتحي يحتاج لفترة زمنية قد تصل إلى شهرين كاملين؛ قبل العودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات من جديد، استنادا إلى مدى استجابة عظمة ذراع اللاعب للالتئام خلال مرحلة العلاج والتأهيل.

وأوضح أنه بعد اخضاع حمدي فتحي للعديد من الفحوصات الطبية وبعد مراجعة التقارير الطبية الخاصة بإصابته، تم استبعاد فكرة التدخل الجراحي لعلاجه، والاتجاه نحو الإجراء التحفظي بشأن «تجيس» ذراع اللاعب، وتجهيزه للمرحلة المقبلة؛ للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية

وكان الدكتور محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر، كشف في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الفراعنة حمدي فتحي. ولم يستكمل اللاعب مشاركته في مباراة كينيا بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا أمس، واستبدل في الشوط الثاني.

وأوضح أبوالعلا أن حمدى فتحي أصيب بشرخ في إحدى عظمتي الذراع، وذلك وفقا لما أثبتته الأشعة التي أجريت له في أحد المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار، فور عودة البعثة من نيروبي.