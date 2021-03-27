شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وجزر القمر في أمم أفريقيا.. وصول المنتخب الأفريقي القاهرة استعدادا لمواجهة الفراعنة(صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت منذ قليل بعثة منتخب جزر القمر إلى مطار القاهرة استعدادا لملاقاة المنتخب الوطني يوم الاثنين المقبل في ختام تصفيات الأمم الأفريقية. كان في استقبال البعثة فريق العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة شعبان بسطاوي، حيث أتموا اجراءات دخول البعثة بسهولة بمساعدة السلطات المعنية بمطار القاهرة.

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد العودة من كينيا، فجر اليوم، ضمن معسكره المغلق، استعدادا لمواجهة جزر القمر، المقرر لها الاثنين المقبل، بالجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشهد المران حضور أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد الشواربي عضو الاتحاد. وبلغ المنتخب الوطني نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، بعد تعادله مع كينيا بهدف لمثله، أمس الخميس.