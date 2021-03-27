شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وجزر القمر في أمم أفريقيا .. حسام البدري يستغني عن أيمن أشرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر أيمن أشرف، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، معسكر الفراعنة بعد عودة بعثة الفريق من كينيا، الجمعة 26/3/32021، لاستمرار معاناته من إصابة بخشونة في الركبة، بعدما حصل اللاعب على موافقة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، خاصة بعد التأكد من غيابه عن مواجهة جزر القمر في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأدى المنتخب المصري مرانه مساء الجمعة عقب عودته من كينيا بعد ضمان الفراعنة التأهل لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

ورفعت مصر رصيدها بالتعادل مع كينيا (1-1) إلى 9 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بفارق الأهداف عن جزر القمر الوصيفة، ليضمن المنتخبان تأهلهما لكأس أمم إفريقيا.

وكان سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، السبت 27/3/2021، قال: إن هناك تفاهما كاملا، بين الجهازين الطبيين للأهلي المصري والمنتخب التونسي بشأن تأهيل علي معلول، الجناح الأيسر للمارد الأحمر، الذي تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية، تحديدا خلال الشوط الأول من لقاء الأهلي وبايرن ميونخ في دور نصف النهائي لكأس العالم للأندية الذي توجه به البافاري.

وأضاف الشملي، خلال تصريحات متلفزة مساء اليوم، إن تواجد معلول في معسكر منتخب تونس منطقي، حتى يتم تجهيزه والوقوف على حالته، معلول يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وفي منتصف أبريل المقبل سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي.

وواصل: يجب أن يشارك لفترات قصيرة، وألا يخوض مباريات كاملة، لحين استعادة لياقته البدنية تماما. وكان معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، في كاس العالم للأندية، الشهر الماضي.