شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة جزر القمر الي القاهرة استعدادا لمواجهة المنتخب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت منذ قليل بعثة منتخب جزر القمر إلى مطار القاهرة استعدادا لملاقاة المنتخب الوطني يوم الاثنين المقبل في ختام تصفيات الأمم الأفريقية.

كان في استقبال البعثة فريق العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالاتحاد، حيث أتموا إجراءات دخول البعثة بسهولة بمساعدة السلطات المعنية بمطار القاهرة.

وتعد مباراة المنتخب المقبلة أمام جزر القمر تحصيل حاصل للمنتخبين بعد أن ضمنا التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية.