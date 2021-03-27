لاعبو المنتخب الوطني واتحاد الكرة يتبرعون بـ 1.5 مليون جنيه لضحايا حادث قطاري سوهاج



الشارقة - اميمة ياسر -

قرر اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، التبرع لضحايا حادث قطاري الصعيد بمبلغ 1.5 مليون جنيه، ويتضمن تبرعات الجهاز الفني للمنتخب الوطني ولاعبيه بناء على رغبتهم، بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد في التبرع من ميزانيته.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للاتحاد المصري لكرة القدم، الذي يحرص دائما على آدائه كمؤسسة رياضية تمثل جزءا أصيلا من نسيج المجتمع المصري وكنجوم منتسبين إليه من اللاعبين والمدربين يمثلون القدوة الحسنة لشباب مصر المعطاء.

وشهدت محطة السكة الحديد بقرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، وقوع حادث تصادم بين قطارين، ووقوع ضحايا.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة قد وجه بوقف جميع فعاليات اليوم، كما وجه كافة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بوقف جميع الإحتفالات تضامنا مع ضحايا الحادث، مشيرا الي تواجد مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة بمحافظة سوهاج لتقديم المساعدة ومد يد العون للمصابين، المحافظات القريبة لمحافظة سوهاج بالتبرع بالدم لمصابي القطارين.