شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سموحة أعلن الحداد 3 أيام على ضحايا قطار سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن ناديه أرض خصبة للاعبين في التألق مع الفريق السكندري، ويتحولون لنجوم وينضمون لمنتخب مصر ويتألقون مع أنديتهم الأصلية، مثل ناصر ماهر ومحمد أبو جبل وصلاح محسن وأحمد فتوح ومصطفى فتحي.

وقال عامر، خلال تصريحات تليفزيونية، إن سموحة أعلن الحداد 3 أيام في النادي على ضحايا تصادم قطارين في سوهاج وهي حادثة مؤلمة، والجميع يعتصر ألما من الواقعة.

وأضاف أن محمد الشناوي كان نجم المنتخب وتصدى لثلاث أهداف محققة، ولو كان يحرس المنتخب لاعب غيره لكانت النتيجة خرجت بشكل مختلف، وعلينا أن نأخذ عبرة من هذه المباراة، وقد يكون العذر هو تجمع المنتخب قبل المباراة بوقت قليل للغاية.

وعن زيارة رئيس النادي الأهلي، أكد أنه خلال الزيارة لم يتطرق للحديث عن انتقال حسام حسن إلى القلعة الحمراء، ولكن كانت زيارة لنادي سموحة فقط، ورحب به أعضاء النادي السكندري.