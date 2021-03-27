شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الزمالك مش هيقفل لو فرجاني مشي.. وأفشة أسطى وسط الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، إن منتخب مصر تدرب منذ فترة قصيرة كما أن لاعبي المنتخب يتدربون تحت قيادة مدارس تدريبية مختلفة، وكانوا يحتاجون وقتا أطول، من أجل التفاهم بينهم، وعلى الأقل خوض مباراة ودية؛ لتحقيق حالة الانسجام بين اللاعبين.

وأضاف جعفر، خلال تصريحات تليفزيونية، إن أفضل ما في مباراة المنتخب ضد كينيا هي تسجيل هدف مبكر، وكان كل تركيز اللاعبين الحفاظ على النتيجة دون النظر للأداء، وعدم الانسجام من أسباب عدم ظهور أداء المنتخب.

وأكد أن حسام البدري كان بحاجة لتجميع اللاعبين قبل المباراة بوقت كاف؛ لأن منهم مَنْ يلعب في الدوري المصري، ومنهم من يلعب في إنجلترا وتركيا والسعودية، مشيرا إلى أن هناك عناصر انضمت للمنتخب لأول مرة.

وتابع: "قد يكون لديك أحسن لاعبين، ولكن ليس لديك أحسن منتخب، وعندنا لاعبون جيدون، للغاية ولكن المدارس مختلفة، والاختلاف في المدارس كان من أسباب سقوط برشلونة في الفترة الأخيرة".

وشدد جعفر على أن يوسف أوباما يجب أن يكون موجودا في المنتخب، ونصف المنتخب مدافعين، ولا يوجد سوى أفشة في المركز رقم 10 بالمنتخب، وهو أسطى نصف الملعب في الوقت الحالي، وكنت أتوقع مشاركة محمد النني في مباراة كينيا ويدفع بثلاثي في وسط الملعب، ولكن حسام البدري كانت لديه جرأة ولعب بثنائي ارتكاز، وهو ما تسبب في عدم السيطرة على وسط الملعب.

وطالب لاعبي الزمالك بالهدوء في مباراتهم ضد مولودية الجزائر القادمة، وأن يكونوا مركزين طوال المباراة ويقدموا كل ما لديهم؛ لأنها مباراة مهمة في مشوار الفريق الأبيض، ولا بد أن يكون الزمالك منظما وخطوطه قريبة من بعضها، ويكون لدى اللاعبين حافز المكسب.

وأضاف: فرجاني ساسي له الشرف باللعب للزمالك، ولو مش هيكمل الزمالك مش هيقفل من بعده وهيكمل، وخد النجومية واسمه اتسمع بعد ما جه الزمالك، بالفعل الزمالك محتاجه، ولكن مش هيشتت الإدارة، وإحنا محتاجين استقرار للفريق".