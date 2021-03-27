شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم دوليو الأهلي مع منتخباتهم خلال التوقف الدولي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك ثنائي الأهلي الأجنبي اليو ديانج ووالتر بواليا في معسكرات منتخبي مالي والكونغو الحالية، ضمن الأجندة الدولية لخوض مبارياتهم بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، وظهر الثنائي الأهلي بمستوى طيب مع منتخبي بلادهما، دون النظر للنتائج.

فيما تخلف ثلاثي الأهلي الأجنبي علي معلول وبدر بانون وجونيور أجايي عن الانضمام لمعسكرات منتخبات تونس والمغرب ونيجيريا؛ لعدم استدعائهما، حيث ابتعد معلول عن معكسر نسور قرطاج بسبب الإصابة، فيما ابتعد بانون عن قائمة أسود الأطلسي النهائية، رغم تواجده في القائمة الأولية، بينما لم يستدع منتخب النسور أجايي لمعسكر مارس الجاري.

وشارك أليو ديانج في مباراة منتخب بلاده ضد غينيا بصفة أساسية، واستمر حتى نهاية المباراة وقدم أدءاً متميزاً في الوقت الذي يراقب فيه عدد من الأندية الأوروبية، وتحديدا بالدوري التركي، فيما أشارت تقارير إلى مراقبة المدير الجنوب أفريقي للمارد الأحمر بيتسو موسيماني أدائه، خلال المواجهة، رغبة منه في استمرار الدفع به أساسيا بالفترة القادمة.

وخسر منتخب مالي من غينيا بهدف نظيف، وبهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مالي عند النقطة 13 في صدارة المجموعة الأولى، وقد ضمن تأهله في وقت سابق إلى أمم إفريقيا 2022، بينما عزز المنتخب الغيني تواجده في البطولة القارية المقبلة بالوصول إلى النقطة 11 بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه ناميبيا.

فيما شهدت مباراة كينيا والجابون هزيمة المنتخب الكونغولي الذي يلعب له والتر بواليا، لاعب الأهلي، غياب اللاعب عن المشاركة؛ بسبب أن اللاعب مزدوج الجنسية وخاطب الاتحاد الكونغولي الكاف، للتأكد من موقفه في إشراك اللاعب، وتأخر في الرد، وحال التأكد من موقفه سيشارك في مباراة جامبيا بالجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.