شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه الإسماعيلي فى ختام ودياته استعداداً للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى مساء اليوم، السبت، فريقا أسوان والإسماعيلي، فى اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى العام بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وتعتبر هذه المباراة الودية الثالثة والأخيرة لأبناء الجنوب فى معسكر الإسماعيلية، بعدما واجهوا منتخب الإسماعيلية ووادى دجلة.

وفضل الجهاز الفنى لأسوان الخروج فى معسكر خارجي، لتجهيز اللاعبين على نحو أفضل خاصة بعد ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يمنح علاء عبد العال الفرصة للكثير من اللاعبين خلال الوديات للوقوف على مستواهم.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التى تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالى بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التى تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب، أمر طبيعى بعد المستوى الذى ظهر عليه الفريق.

وعقد مجدى سبالك، نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، اجتماعاً مع لاعبى الفريق الأول لينقل لهم رسالة مجلس الإدارة ولجنة الكرة، وأكد سبالك أن المجلس قدم كل الدعم للفريق ومنح كافة حقوق اللاعبين خلال المرحلة السابقة وينتظر من الجميع تحمل المسئولية وتقدير اسم وجماهير نادى أسوان.

وأضاف نائب رئيس أسوان: "الصورة والحالة التى ظهر عليها الفريق فى المباراة الأخيرة مرفوضة إداريا وجماهيريا وعليكم تغيير الصورة تماما مع استئناف الدورى وقدراتكم وإمكاناتكم وعمل الجهاز الفنى يسمح بذلك".