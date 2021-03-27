شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواجه المصري في معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق البنك الأهلي، بقيادة خالد جلال، أولى مبارياته الودية داخل معسكر الإعداد بالإسماعيلية الذى انطلق اليوم أمام فريق المصري البورسعيدي، ضمن البرنامج المقرر من قبل خالد جلال المدير الفني للفريق، استعدادا لمباريات الدور الثاني ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى خالد جلال، خلال هذه الفترة لزيادة الانسجام بين لاعبي الفريق، والتركيز على تطبيق الشكل الجماعي في أداء الفريق خلال المباريات الرسمية القادمة التي ستكون أكثر قوة وشراسة.

وعاد أحمد ياسر، مهاجم فريق البنك الأهلي، للتدريبات بالكرة وداخل الجيم خلال الفترة الحالية، وذلك بعد الشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرا فى الوتر الوحشى والتى على أثرها غاب عن مباريات الفريق فى بطولة الدورى المصرى طوال الفترة الماضية.

وتعرض أحمد ياسر للإصابة بقطع جزئى فى الوتر "الوحشى" فى أحد تدريبات فريقه، الأمر الذى دفع الجهاز الطبى للبنك الأهلي، لعرض حالته على الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، والذى وضع له برنامج علاجى لمدة 10 أيام وتنفيذ البرنامج تحت إشراف طبيب العلاج الطبيعى بالقلعة الحمراء، وطلب منه طبيب الأهلى وضع قدمه فى أحد الأجهزة الحديثة المتخصصة فى العلاج، ثم خوض تدريبات مائية لمدة 7 أيام.

ويسابق أحمد ياسر الزمن فى الانتهاء من البرنامج العلاجى والتأهيلى من أجل اللحاق بمباراة البنك الأهلي، أمام وادى دجلة التى سوف تقام عقب انتهاء معسكر منتخب مصر فى مارس الحالى لمواجهتى كينيا وجزر القمر، حيث يسعى ياسر لرفع الكفاءة البدنية ليكون جاهز للمشاركة فى المباريات.

ويلتقي فريق البنك الأهلى مع نظيره وادي دجلة، يوم 6 إبريل المقبل، في انطلاق مباريات الدور الثانى من مباريات الدورى المصرى الممتاز والتي سوف تقام على استاد السلام.