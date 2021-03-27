شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول بعثة جزر القمر لمواجهة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة منتخب جزر القمر إلى مطار القاهرة، استعدادا لملاقاة المنتخب الوطني، يوم الإثنين المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون فى يناير.

كان في استقبال البعثة فريق العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالاتحاد، حيث أتموا إجراءات دخول البعثة بسهولة بمساعدة السلطات المعنية بمطار القاهرة.