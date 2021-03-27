شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يهزم سبورتنج ويتصدر دوري كرة السلة والجزيرة يتراجع للمركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على مضيفه سبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة كبيرة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة العاشرة من عمر المسابقة، فيما تفوق الأهلي على مضيفة الجزيرة، ليهبط صاحب الأرض للمركز الثالث من جدول الترتيب.

وأقيمت مباريات الجولة العاشرة من عمر المسابقة، الجمعة، بين فرق دوري السوبر التي تتنافس على لقب المسابقة.

وجاءت نتائج مباريات الجولة العاشرة كالتالي:

الجزيرة 64 – 72 الأهلي

طلائع الجيش 60 – 72 الزمالك

سموحة 69 – 67 المصرية للاتصالات

سبورتنج 68 – 90 الاتحاد السكندري.

وجاء ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة العاشرة كالتالي:

الاتحاد في المركز الأول بـ18 نقطة

الزمالك في المركز الثاني بـ18 نقطة

الجزيرة في المركز الثالث بـ18 نقطة

سبورتنج في المركز الرابع بـ15 نقطة

الأهلي في المركز الخامس بـ15 نقطة

سموحة في المركز السادس بـ14 نقطة

المصرية للاتصالات وطلائع الجيش في المراكز السابع والثامن برصيد 11 نقاط.