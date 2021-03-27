شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف موقف المصابين خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أبو عبلة، طبيب فريق الأهلي، أن حمدى فتحي، لاعب الفريق، تعرض للإصابة مرتين؛ الأولى كسر شرخى في الجزء العلوى من عظام يده، والثانية كدمه في الكوع التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام كينيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ولا تحتاج إلى تدخل جراحى، ويحتاج من 6 إلى 8 أسابيع للعلاج.

وأوضح أحمد أبو عبلة، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أنه لا توجد إشارات من قِبَل الاهلى لجهاز المنتخب بإصابة أيمن أشرف، لاعب الفريق الأحمر، بخشونة في الركبة والتي على أثرها تم استبعاده من قائمة الفراعنة الحالية.

وأكد طبيب فريق الاهلى أن وليد سليمان جاهز للمشاركة فى المباريات، عقب التعافى من الإصابة واقتراب محمود متولى وكريم نيدفيد من العودة إلى التدريبات الجماعية، وعقب عودة الفريق من السودان لمواجهة المريخ في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأشار أحمد أبو عبلة إلى أنه دائم التواصل مع التونسى علي معلول، خلال تواجدة مع منتخب تونس حاليا، للاطمئنان عليه، وأنه يقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية.