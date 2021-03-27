شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المقصود يقود الصقر السعودى لدورى الدرجة الثانية قبل الانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى أحمد عبد المقصود، المدير الفنى لفريق الصقر السعودى، مُهمته مع فريقه بشكل رسمى، بعدما نجح فى قيادته للتأهل لدورى الثانية لأول مرة فى تاريخ النادى، وذلك من أجل القدوم إلى القاهرة والانضمام إلى الجهاز الفنى للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك.

أحمد عبد المقصود، الذى يرتبط بعلاقة وطيدة مع كارتيرون، أنهى عمله رسميًّا مع نادى الصقر السعودى، وتوجه حاليا إلى المطار متجها إلى القاهرة، للانضمام لجهاز كارتيرون فى منصب مدرب الفريق.

كارتيرون طلب انضمام عبد المقصود لجهازه الفني بالزمالك، نظرا للعلاقة التي جمعت الثنائي أثناء تولي المدرب الفرنسي تدريب التعاون السعودي، حيث كانت ملاعب الأخير تستضيف تدريبات فريق الصقر الذى يتولى عبد المقصود تدريبه لتنشأ علاقة بين الثنائي، ويطلب كارتيرون انضمامه لجهازه الفني بعد عودته للقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يصل أحمد عبد المقصود إلى القاهرة فجر اليوم، السبت، على أن ينضم للجهاز الفنى فى التدريب الذى سيقام فى الواحدة والنصف ظهرًا.