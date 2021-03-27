شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب تونس يكشف حقيقة غضب معلول من الجهاز الطبي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، أن هناك تفاهما كاملا بين الجهاز الطبي للنادي الأهلي ونظيره في منتخب تونس، بخصوص عودة علي معلول وتأهيله من الإصابة، بعد أزمة إصابة اللاعب وسفره لبلاده مؤخرا.

وقال الشملي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "معلول كان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ويوم 16 إبريل المقبل سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات".

وأضاف: "معلول لم يكن غاضبا مطلقا من النادي الأهلي، اللاعب خرج اليوم من الإطار العلاجي ودخل مرحلة التأهيل، وطبيا وعلميا معلول لن يكون جاهزا للعب مباراة كاملة 90 دقيقة فور عودته للمشاركة".

وتابع طبيب المنتخب التونسي: "الطاقم الطبي للأهلي والطاقم الطبي لمنتخب تونس هما نفس الطاقم بالنسبة للاعبنا علي معلول، والهدف من الفترة التي يقضيها في تونس هي للراحة والتعافي والانسجام حتى يعود للأهلي في أفضل جاهزية".

وختم: "يوم 16 أبريل معلول سيكون جاهزا للعب المباريات، وليس للمشاركة فى التدريبات، تغلبنا على الإصابة واللاعب يمر بفترة تحسن كبيرة، نتمنى أن ننجح في تجهيزه بنسبة مائة بالمائة حتى موعد عودته للملاعب في ظرف 3 أسابيع".