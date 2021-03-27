الزمالك يعلن.. هل تفاوض مع أزارو لضمه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عمرو الدرديري المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب فريق الاتفاق السعودي ولاعب الأهلي السابق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة ناديه، :"لا يوجد أي نوع من المفاوضات مع وليد أزارو".

وتابع :"التركيز الآن في المباراة المهمة ضد مولودية الجزائر وبطولة دوري الدوري، والفوز على المولودية في الجزائر سيساعدنا في إمكانية الوصول لدور الثمانية".

وأوضح :"ملف الصفقات والتجديد مؤجلة حتى نهاية الموسم لأن الموسم طويل جدًا".

وسبق وأن لعب وليد أزارو في صفوف الأهلي بعد قدومه من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي في 2017، قبل أن يرحل اللاعب المغربي إلى الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة في الموسم الماضي ثم تم شراء اللاعب من الأهلي بصورة نهائية.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك يستعد في التوقيت الحالي لمواجهة فريق مولودية الجزائر في لقاء مقرر له الثالث من أبريل المقبل ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.