هل غضب علي معلول من الأهلي بسبب إصابته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي لكرة القدم، أن علي معلول ظهير أيسر الأهلي ولاعب منتخب "نسور قرطاج" لم يكن غاضبًا من مسئولي النادي الأحمر على خلفية الإصابة التي تعرض لها منذ مباراة بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية.

طبيب منتخب تونس قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"اللاعب لم يكن غاضبًا من الأهلي، الطاقم الطبي في الأهلي والتونسي متفاهمان".

وأضاف :"اللاعب كان واجب عليه التواجد في التونس نظرًا لاستدعائه وأيضًا منها العلاج والاستجمام".

وعن موعد مشاركة معلول مع الأهلي، كشف :"بداية مشاركة معلول ستكون بين 20 دقيقة أو نصف ساعة ولن تكون مباراة كاملة".

وأنهى :"في منتصف أبريل المقبل سيكون معلول جاهزًا للمشاركة في المباريات وليس في التدريبات فقط".

ومن المقرر أن يغيب معلول عن مباراتي الأهلي أمام المريخ السوداني والتي ستقام في الثالث من أبريل المقبل ثم مواجهة سيمبا التنزاني في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني بمجموعته الأولى برصيد سبع نقاط، في المقابل يتصدر سيمبا الترتيب برصيد عشر نقاط، كما يأتي فيتا كلوب في المركز الرابع برصيد أربع نقاط وأخيرًا المريخ برصيد نقطة.

ومن المقرر أن يتجه فريق الكرة إلى السودان في 31 من الشهر الجاري من أجل مواجهة المريخ ضمن حسابات الجولة الخامسة.