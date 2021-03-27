المنتخب المصري يتبرع لضحايا حادث قطاري سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، التبرع لضحايا حادث قطاري الصعيد بمبلغ مليون ونصف جنيه.

وشهد ظهر أمس يوم الجمعة حادثة إثر تصادم قطاري في سوهاج مما أدى إلى وفاة 32 شخصًا وإصابة 114آخرين.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالتالي:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التبرع لضحايا حادث قطاري الصعيد بمبلغ مليون ونصف مليون جنيه و يتضمن تبرعات

الجهاز الفني للمنتخب الوطني ولاعبيه بناء على رغبتهم بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد في التبرع من ميزانيته.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للاتحاد المصري لكرة القدم الذي يحرص دائما على آدائه كمؤسسة رياضية تمثل جزءا أصيلا من نسيج المجتمع المصري وكنجوم منتسبين إليه من اللاعبين والمدربين يمثلون القدوة الحسنة لشباب مصر المعطاء.

وكان المنتخب المصري لكرة القدم تأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون مطلع العام المقبل بعد التعادل الإيجابي الذي تحقق أمام منتخب كينيا (1-1).

ومن المقرر أن يختتم المنتخب المصري مشواره في التصفيات من خلال مواجهة منتخب جزر القمر يوم الإثنين المقبل.

ويأتي ترتيب المجموعة السابعة كالتالي: منتخب مصر (9 نقاط) - منتخب جزر القمر (9 نقاط) - منتخب كينيا (4 نقاط) - منتخب توجو (3 نقاط).