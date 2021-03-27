وصول بعثة منتخب جزر القمر استعدادًا لمواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

وصلت بعثة منتخب جزر القمر إلى مطار القاهرة، استعدادًا لملاقاة المنتخب المصري يوم الإثنين المقبل ضمن ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب جزر القمر دخل التاريخ عقب تأهله لبطولة كأس الأمم والمقرر لها بالكاميرون مطلع العام المقبل عقب تحقيق نقطة ثمينة من أمام منتخب توجو.

في المقابل، صعد المنتخب المصري أيضًا للبطولة الأفريقية بعد التعادل أمام المنتخب الكيني بهدف لمثله في لقاء أقيم مساء الخميس الماضي.

ويتقاسم المنتخب المصري صدارة المجموعة السابعة مع منتخب جزر القمر برصيد تسع نقاط، في المقابل يأتي المنتخب الكيني في الترتيب الثالث برصيد أربع نقاط وأخيرًا توجو برصيد ثلاث نقاط.