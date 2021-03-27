نشرة الجمعة.. صلاح يعلق على حادث قطار سوهاج.. والمنتخب يُعلن حجم إصابة حمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 26 مارس 2021.
الأهلي يحسم الجدل حول عقوبة كهربا ومفاوضات ثنائي الزمالك
منافس الزمالك.. المولودية يتعادل أمام اتحاد العاصمة في كلاسيكو الجزائر
مصدر في الأهلي يكشف لمصراوي تفاصيل البرنامج العلاجي لحمدي فتحي
مصدر في الزمالك لمصراوي: عبد المقصود ينضم لجهاز كارتيرون خلال ساعات
الزمالك يقرر تقديم بلاغ ضد "صفحات" تستخدم اسم النادي لنشر الشائعات
الأهلي يتصدر دوري الطائرة بعد الفوز على الترسانة
صلاح يعلق على حادث قطار سوهاج
مصدر لمصراوي: أيمن أشرف يغادر معسكر منتخب مصر
المريخ يعلن تخصيص 80% من تذاكر مباراته أمام الأهلي للأولتراس
الحضري يسافر إلى الإمارات للحصول على الرخصة التدريبية B
رسميًا.. منتخب مصر يعلن حجم إصابة حمدي فتحي
جلسة علاجية لوليد سليمان في مران الأهلي