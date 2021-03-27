نشرة الجمعة.. صلاح يعلق على حادث قطار سوهاج.. والمنتخب يُعلن حجم إصابة حمدي فتحي

الحضري يسافر إلى الإمارات للحصول على الرخصة التدريبية B

الأهلي يتصدر دوري الطائرة بعد الفوز على الترسانة

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 26 مارس 2021.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية