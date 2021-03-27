منافس الزمالك.. المولودية يتعادل أمام اتحاد العاصمة في كلاسيكو الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خطف فريق مولودية الجزائر نقطة ثمينة من خلال تعادله الإيجابي أمام غريمه اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي أقيم على ملعب "عمر حمادي" ضمن حسابات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الجزائري.

المباراة شهدت إثارة مبكرة من خلال إحراز فريق اتحاد العاصمة هدف التقدم عن طريق لاعبه حمزة كودري في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول، عادل عبد النور بلخير النتيجة لصالح مولودية الجزائر لتصبح النتيجة (1-1).

الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا بعدما تقدم اتحاد العاصمة عن طريق زين الدين بلعيد في الدقيقة 55، إلا أن عبد النور بلخير تمكن مرة أخرى من تعديل النتيجة في الدقيقة 80.

ومن المقرر أن يخوض فريق مولودية الجزائر مباراة في 30 من الشهر الجاري أمام فريق جمعية أولمبي الشلف قبل مواجهة الزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، في المقابل أصبح رصيد اتحاد العاصمة 28 نقطة في المركز الثامن.

ومن المقرر أن يلتقي مولودية الجزائر بمنافسه الزمالك في الثالث من الشهر المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج فريق مولودية الجزائر لنقطة واحدة من أجل الصعود رفقة الترجي التونسي لدور الثمانية، في المقابل ليس أمام الزمالك سوى الفوز من أجل إنعاش آماله نحو الصعود.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي قبل بداية المرحلة الخامسة: الترجي (10 نقاط) - مولودية الجزائر (8 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - توينجيت (نقطة).