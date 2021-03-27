"كشف حالة 8 مصابين".. طبيب الأهلي يعلن تفاصيل إصابة حمدي وأخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر بأن إصابة حمدي فتحي أمام كينيا التي لم يخرج بعدها تختلف عن إصابة الكسر الشرخي الذي تعرض له اللاعب، كما أوضح بأنه لم يكن هناك توصية رسمية باستبعاد أيمن أشرف من معسكر المنتخب.

وقال طبيب الأهلي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2: "كنا على تواصل مع جهاز الطبي لمنتخب مصر عقب المباراة مباشرة، وتم تنفيذ كافة الاسعافات الأولية.. الوصف الدقيق لإصابة حمدي فتحي، هو كسر شرخي، وهو شرخ كبير بعض الشيء لكنه لم يتحرك من مكانه لذلك فلا يحتاج إلى التدخل الجراحي".

وتابع: "بعد الفحوصات الكاملة التي خضع لها اللاعب نستطيع أن نقول أن اللاعب بحاجة إلى 6 أسابيع من أجل الإلتئام وقد يستمر أسبوعين إضافيين.. التشخيص الذي صدر من المنتخب أوضح أن اللاعب يعاني من شرخ، وبعد التشاور بين الجهازين في المنتخب والأهلي توصلنا للفترة التي يحتاجها للعلاج".

وأضاف: "بعد التواصل مع طبيب المنتخب ومراجعة فيديوهات الإصابة لحمدي فتحي فاللاعب تعرض لإصابتين الأولى بعد السقوط على يده وشعر بألام يستطيع تحمله في مكان مختلف عن الشرخ الذي تعرض له في المرة الثانية.. سيتم وضع ذراع حمدي فتحي في جبيرة لمدة أسبوعين حتي ينتهي الورم، وبعدها سيتم وضعها الجبس، ومن بعد ذلك سيتم وضع الذراع في واقي فقط".

وانتقل للحديث عن إصابة أيمن أشرف، قائلًا: "لا أعرف شيء فيما يتعلق بإصابة أيمن أشرف، لكن لم يكن هناك توصيات رسمية بعدم انضمام اللاعب للمنتخب بينما كانت إصابته مع الفريق قبل مباراة فيتا كلوب بعدما اشتكى من آلام في الركبة".

وفيما يتعلق بعلي معلول فقد قال: "علي معلول يسير في البرنامج الطبي الخاص به، ومن المتوقع أن يعود قريبًا، والمدة الكاملة للعلاج ستكون في حدود 4 أسابيع ويعود للقاهرة من أجل استكمال العلاج، وعندما يعود سنحدد تطور الحالة ونحدد الفترة المتبقية للعلاج".

أما عن الإصابات الأخرى فقط أوضح رئيس النادي قائلًا: "وليد سليمان جاهز من الناحية الطبية للمشاركة والأمر يعتمد على حالته الفنية، ومحمود وحيد بحاجة إلى 3 أسابيع من أجل العودة للمباريات، ومحمود متولى بدأ في خوض أجزاء كبيرة من التدريبات".

واختتم: "كريم نيدفيد يسير بشكل جيد للغاية، لكن لا نستطيع تحديد موعد عودته، ومحمد محمود تعرض لإصابات مختلفة وأخر إصابة كانت قطع في الغضرف وهو الآن في التأهيل وخلال أسابيع قليلة يعود للتدريبات".