مصدر في الأهلي يكشف لمصراوي تفاصيل البرنامج العلاجي لحمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي إصابة لاعب وسط الفريق حمدي فتحي بكسر في إحدى عظمتي الذراع "الكعبرة" وغيابه لفترة تصل الي 60 يوماً.

وقال مصدر في الأهلي رفض ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، إنه تم وضع ذراع حمدي فتحي في الجبس على أن يخضع لفحوصات طبية وأشعة أسبوعية بشكل دوري؛ من أجل الاطمئنان على تثبيت العظمة التي تعرضت للكسر.

وأضاف أنه تم منح اللاعب راحة سلبية لمدة اسبوع بهدف الحفاظ علي ثبات "العظمة المصابة بالكسر" مع تحذير حمدي فتحي بعدم تحريكها لتجنب أي تدخل جراحي .

وأوضح أنه بعد 10 أيام من الأن سيبدأ اللاعب في بدء تدريبات خفيفة داخل الجيم لا تحتاج إلي حركة اليد لمدة أسبوعين مع إتباع كل درجات الامان لمنطقة الكسر .

وأشار إلى أنه بعد تلك المدة سوف يخضع حمدي فتحي لأشعة وفحص طبي وفي حال حدوث إلتئام داخلي ستزيد التدريبات داخل الجيم في مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ الإصابة.

وأكد أنه سوف يخضع اللاعب لفحص طبي جديد بعد تلك الفترة بهدف الإطمئنان علي الإلتئام الكامل للكسر ثم يتم نزع الجبس ويبدأ اللاعب في تنفيذ برنامج تاهيلي مكثف داخل الملعب قبل الإنخراط في التدريبات الجماعية بعد شهرين من الأن.