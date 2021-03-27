الشباب والرياضة:رفع حالة الطوارئ القصوى لاستضافة ومبيت ذوى المصابين فى حادث قطار سوهاج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة رفع حالة الطوارىء القصوى، بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج بعد حادث تصادم القطارين، وأن المديرية جاهزة لتسخير امكانياتها لاستضافة ومبيت ذوى المصابين فى الحادث .

وقال محمد فريد مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج أنه تم تشكيل غرفة عمليات بناءا على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى المديرية للتعامل مع

الأزمة بما يتناسب مع دور المديرية من خلال توفير متطوعين للتبرع بالدم وفتح المنشأت التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالمحافظة لاستضافة أهل المصابين والمتوفين وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

مشيراً إلى أنه تم فتح جميع المقرات الكشفية لاستقبال أى حالة تحتاج مساعدة أو ايواء

من أهالى المصابين والمتوفين، حيث تم توفير 150 سرير فى المنشأت التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأوضح فريد أنه تم توفير 10 سراير بمركز شباب الحريرية بالمراغه ، و40 سرير بنادى المراغة الرياضى، و20 سرير بمركز شباب طهطا، و بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم تم توفير ٨٠ سرير بمدرسة الأمل للصم والبكم بطهطا والموقع مجهز على أعلى مستوى، من مطبخ ومطعم كامل، وجارى توفير أماكن أخرى بالتعاون مع المحافظة.