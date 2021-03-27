تريزيجيه ينعي ضحايا حادي قطاري سوهاج

ياسر رشاد - القاهرة - نعى محمود حسن تريزيجه لاعب فريق أستون فيلا شهداء حادث ضحايا قطاري سوهاج المأساوي، الذي وقع اليوم الجمعة.

وتصادم قطاران في سوهاج، ظهر اليوم الجمعة ما أسفر عن وقوع أكثر من 32 حالة وفاة،

وما يزيد عن 100 مصاب.

وكتب تريزيجيه عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "البقاء لله.. الله يرحم ضحايا قطار سوهاج، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

ويتواجد تريزيجيه في الوقت الحالي في معسكر منتخب مصر، خلال فترة التوقف الدولي.

وشارك تريزيجيه في مباراة الأمس ضد منتخب كينيا، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لمثله، ليتأهل إلى البطولة الإفريقية التي ستُقام في الكاميرون 2022.