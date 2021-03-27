الامارات | جمال معروف يستعد للعودة إلى هجوم العين

شكرا لقرائتكم خبر عن جمال معروف يستعد للعودة إلى هجوم العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح مهاجم فريق العين جمال معروف قريباً من العودة للتدريبات الجماعية مع الفريق تمهيداً لتعزيز تشكيلة «الزعيم» خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد تعافيه من العملية الجراحية التي خضع لها عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا في سبتمبر الماضي، وأثبتت الفحوص وجود كسر في عظمة الشظية بالقدم اليسرى مع إصابة في رباط الكاحل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صوراً للاعب جمال معروف خلال تنفيذ برنامجه الخاص الذي وضعه له الجهاز الطبي في نادي العين بالتنسيق مع استشاري جراحة العظام ورئيس قسم العظام والطب الرياضي بمستشفى توام في مدينة العين، الدكتور حسام رحمة، الذي أجرى العملية الجراحية للمهاجم.

وكان غياب اللاعب منذ سبتمبر الماضي ترك فجوة في الجانب الهجومي لـ«الزعيم» الذي تأثر بصورة واضحة لأن اللاعب كان أحد أبرز الخيارات الهجومية في تشكيلة الفريق إلى جانب زميله الدولي التوغولي لابا كودجو، لكن منذ إصابته أصبح المستوى الهجومي للفريق في تذبذب مستمر.

غياب اللاعب منذ سبتمبر الماضي ترك فجوة في الجانب الهجومي لـ«الزعيم».

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