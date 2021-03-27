الامارات | لاعبات الوحدة يتقلدن الذهب في دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبات الوحدة يتقلدن الذهب في دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفرت لاعبات نادي الوحدة بالمركز الأول لفئة الكبار «فوق 18 سنة» في الجولة الثانية من دوري «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، التي اختتمت أمس في صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة أكثر من 150 لاعبة يمثلن 10 أندية وأكاديميات مختلفة على مستوى الدولة، وسط إجراءات احترازية صارمة.

وتقلدت لاعبات الوحدة الميداليات الذهبية، بعد أن جمعن 5090 نقطة، فيما حلت حلت لاعبات العين في المركز الثاني برصيد 2870 نقطة، وجاءت لاعبات أكاديمية بالمز سبورت «777» في المركز الثالث بتسجيلهن 1300 نقطة. وفي فئة الناشئات «تحت 16 عاماً»، نجحت لاعبات الوحدة في تسجيل 3590 نقطة، بما وضعهن في المركز الأول، بينما سجل فريق بالمز الرياضية «تيم 777»، 2450 نقطة ليحل في المركز الثاني، وحصدت لاعبات أكاديمية الجزيرة المركز الثالث بتسجيلهن 2430 نقطة.

وفي فئة الشابات «تحت 18 عاماً»، تمكنت لاعبات العين من تسجيل 4370 نقطة وضعتهن في المركز الأول، بينما سجلت لاعبات الوحدة 3140 نقطة في المركز الثاني، وحلت لاعبات الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث بتسجيلهن 1890 نقطة.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد سالم الظاهري، في تصريحات صحافية، إن «الجولة الثانية من دوري أم الإمارات للجوجيتسو وما شهدته من مستويات فنية رفيعة قدمتها اللاعبات على البساط، توحي بأن هذه النسخة من البطولة ستكون الأقوى منذ إطلاقها»، موضحاً أن «اللاعبات أظهرن درجات عالية من الجدية والمثابرة، خصوصاً أن البطولة تمثل جسراً للعبور إلى بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وأنه لابد من تكثيف الاستعدادات والتحضيرات للتألق في منافسات البطولة العالمية الأكبر والأبرز على مستوى العالم».

وأضاف الظاهري أن «اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وبدعم من القيادة الرشيدة، حريص على توفير المنصات النموذجية، وتنظيم الفعاليات الرائدة التي تشرع الأبواب أمام تألق المرأة الإماراتية، وترسيخ حضورها في المناسبات الرياضية الكبرى، وتحفيزها على الإبداع في شتى الساحات».

- لاعبات الوحدة يتصدرن البطولة بـ 5090 نقطة، والعين ثانياً بـ 2870 نقطة، وأكاديمية بالمز سبورت ثالثاً بـ 1300 نقطة.

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