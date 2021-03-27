الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الدرجة الأولى
مسافي - العربي 17:40
دبا الحصن - الحمرية 17:40
تصفيات المونديال
كرواتيا - قبرص 21:00
هولندا - لاتفيا 21:00
صربيا - البرتغال 23:45
التشيك - بلجيكا 23:45
تصفيات أمم إفريقيا
ليسونو - سيراليون 17:00
بنين - نيجريا 20:00
الدوري التونسي
الترجي - المنستيري 17:00
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