الامارات | العروبة والبطائح يقتربان من دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة والبطائح يقتربان من دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب العروبة من التأهل للعب بدوري الخليج العربي في الموسم المقبل بعد فوزه على مضيفه التعاون برباعية نظيفة، أمس، في رأس الخيمة ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الدرجة الأولى.

وسجل الأهداف كل من النيجيري فيكتور نوانيري في الدقيقة 21، والبرازيلي رودريغو دا سيلفا (39)، والمغربي الأصل الفرنسي الجنسية فتحي ساخي (43 و90+1).

وتصدر العروبة ترتيب فرق البطولة برصيد 34 نقطة بالمركز الأول، بينما تجمد رصيد التعاون عند 18 نقطة.

وفي مباراة ثانية، فاز البطائح على الذيد بهدف نظيف سجله البرازيلي ويندرسون ميوراو من ضربة جزاء في الدقيقة 61، في المباراة التي أقيمت في ملعب الذيد، ليصبح رصيد البطائح 34 نقطة في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة مع العروبة، بينما تجمد رصيد الذيد عند نقطتين.

من جهة أخرى تم تأجيل إقامة مباراة مصفوت ودبا الفجيرة إلى إشعار آخر.

وتختتم الجولة عند الساعة الخامسة و40 دقيقة مساء اليوم بإقامة مباراتين تجمع مسافي مع العربي ودبا الحصن مع الحمرية، بينما لن يلعب فريق الإمارات في الجولة الحالية للراحة الإجبارية.

- العروبة يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى بفارق المواجهات المباشرة مع البطائح.

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