الامارات | 5 أسئـلــــة.. عبدالسلام محمد: والدي سر نجاحي بـ «القاعدة الذهبية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئـلــــة.. عبدالسلام محمد: والدي سر نجاحي بـ «القاعدة الذهبية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب العين وبني ياس سابقاً واتحاد كلباء حالياً عبدالسلام محمد، إن والده صاحب الفضل عليه في مسيرته بكرة القدم، مشيراً إلى أنه يوجه له تعليمات عملية وعلمية تعتبر سر صناعة أي رياضي منذ أول أيام حياته الكروية.

وقال في حوار أجرته معه «الإمارات اليوم»: «والدي كان يركز على القاعدة الذهبية وهي النوم والغذاء والانتظام بالتدريب، لدرجة أنه كان يؤدي دوراً لا يقل عن دور الإداري والمدرب، وهو رياضي سابق ومدرك لدور أولياء الأمور في دعم الأبناء رياضياً».

وتحدث عبدالسلام محمد عن تجربته في العين، موضحاً أن «زحمة اللاعبين في الزعيم دفعته للرحيل لإدراكه أنه لن يشارك في المباريات أساسياً»، وقال: «وجدت نفسي لا أستطيع المشاركة أساسياً مع الفريق، خصوصاً في خط الدفاع، بوجود لاعبين عمالقة مثل إسماعيل أحمد ومهند العنزي»، مضيفاً «ألعب حالياً لاتحاد كلباء، وهو بيئة نموذجية لتطور اللاعبين الذين أنصحهم بالانضمام إليه».

ويقدم عبدالسلام محمد موسماً مميزاً مع اتحاد كلباء الذي يحتل المركز التاسع في دوري الخليج العربي برصيد 32 نقطة.

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