شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون جنيه من منتخب مصر واتحاد الكرة لضحايا حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، التبرع لضحايا حادث قطاري الصعيد الذي وقع ظهر اليوم الجمعة، بمبلغ مليون ونصف مليون جنيه، ويتضمن تبرعات الجهاز الفني للمنتخب الوطني ولاعبيه بناء على رغبتهم بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد في التبرع من ميزانيته.

ووفقًا للحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للاتحاد المصري لكرة القدم الذي يحرص دائما على آدائه كمؤسسة رياضية تمثل جزءا أصيلا من نسيج المجتمع المصري وكنجوم منتسبين إليه من اللاعبين والمدربين يمثلون القدوة الحسنة لشباب مصر المعطاء.

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم الجمعة 26- 3- 2021 بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة 165 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، نتيجة تصادم قطاري سوهاج في قرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب، وتم الدفع بـ 105 سيارات إسعاف لنقل المصابين والجثامين، كما تم الدفع بأطقم طبية من أكثر من محافظة بواقع 50 طبيبًا في جميع التخصصات.