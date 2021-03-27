شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الزمالك والمولودية.. حكاية 10 مواجهات جمعت الأبيض بالفرق الجزائرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مواجهة فريق مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وهو يتسلح بتاريخ مميز من المواجهات البيضاء مع الفرق الجزائرية حتى وإن كانت هذه المواجهة هي الثانية له مع المولودية الجزائري بعد مواجهة الجولة الأولي.
وعلى مدار تاريخ الزمالك الإفريقي واجه الفريق الأبيض الفرق الجزائرية في 10 مواجهات إلى جانب مواجهة الجولة الأولى من دوري المجموعات هذا الموسم ليكون إجمالي المواجهات حتى الآن 11 مواجهة.
نجح الزمالك في الفوز في ثلاث مواجهات وخسارة مواجهتين والتعادل في 6 مباريات، وسجل الزمالك 14 هدفا بينما سجلت الفرق الجزائرية 9 أهداف.
وبخلاف المولودية فإن الزمالك واجه خمسة فرق أخرى من الجزائر وهي: جيت تيزي اوزو- نصر حسين داي- اتحاد العاصمة- مولودية وهران- ومولودية بجاية.
ورصد الموقع الرسمي لنادي الزمالك في تقرير نشره عن المواجهات الإفريقية بين الزمالك والفرق الجزائرية والذي جاء كالتالي:
الكونفيدرالية الإفريقية
واجه الزمالك فريق نصر حسين داي في دور المجموعات من الكونفدرالية عام 2019، وتعادلا إيجابيا في الجولة الثانية في القاهرة بهدف لكل فريق حيث أحرز لفريق الزمالك خالد بوطيب، وتعادلا سلبيا في الجولة السادسة.
دوري الأبطال الإفريقي
خسر الزمالك في لقاء الذهاب في الجزائر في نصف نهائي عام 1984 من جيت تيزي اوزو بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز للزمالك وقتها إبراهيم يوسف، قبل أن يفوز في الإياب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وأحرز للزمالك كل من كوارشي وجمال عبدالحميد ونصر إبراهيم.
فاز الزمالك في لقاء الذهاب على مولودية وهران في ربع نهائي عام 1993 بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء حيث أحرز للزمالك أيمن منصور وايمانويل وعفت نصار وخالد الغندور، قبل أن يتعادلا إيجابيا في الجزائر بهدف لكل فريق، وأحرز للفارس الأبيض وليد معاذ.
نجح الأبيض في الفوز في القاهرة على فريق مولودية بجاية في دور الـ 16 من عام 2016 بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما محمود عبدالمنعم، وأحمد حمودي، قبل أن يتعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق في الجزائر، وأحرز هدف الزمالك أحمد حمودي.
تعادل الزمالك مع اتحاد العاصمة بهدف لكل فريق في القاهرة في دور المجموعات من عام 2017 وأحرز للزمالك الزامبي مايوكا في الجولة الثالثة، قبل أن يخسر بهدفين مقابل لا شيء في الجزائر في الجولة الرابعة.
آخر المواجهات كانت مع فريق المولودية في أولى مباريات الفريق في دور المجموعات من النسخة الحالية، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
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