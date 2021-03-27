شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الزمالك والمولودية.. حكاية 10 مواجهات جمعت الأبيض بالفرق الجزائرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مواجهة فريق مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وهو يتسلح بتاريخ مميز من المواجهات البيضاء مع الفرق الجزائرية حتى وإن كانت هذه المواجهة هي الثانية له مع المولودية الجزائري بعد مواجهة الجولة الأولي.

وعلى مدار تاريخ الزمالك الإفريقي واجه الفريق الأبيض الفرق الجزائرية في 10 مواجهات إلى جانب مواجهة الجولة الأولى من دوري المجموعات هذا الموسم ليكون إجمالي المواجهات حتى الآن 11 مواجهة.

نجح الزمالك في الفوز في ثلاث مواجهات وخسارة مواجهتين والتعادل في 6 مباريات، وسجل الزمالك 14 هدفا بينما سجلت الفرق الجزائرية 9 أهداف.

وبخلاف المولودية فإن الزمالك واجه خمسة فرق أخرى من الجزائر وهي: جيت تيزي اوزو- نصر حسين داي- اتحاد العاصمة- مولودية وهران- ومولودية بجاية.

ورصد الموقع الرسمي لنادي الزمالك في تقرير نشره عن المواجهات الإفريقية بين الزمالك والفرق الجزائرية والذي جاء كالتالي:

الكونفيدرالية الإفريقية

واجه الزمالك فريق نصر حسين داي في دور المجموعات من الكونفدرالية عام 2019، وتعادلا إيجابيا في الجولة الثانية في القاهرة بهدف لكل فريق حيث أحرز لفريق الزمالك خالد بوطيب، وتعادلا سلبيا في الجولة السادسة.

دوري الأبطال الإفريقي

خسر الزمالك في لقاء الذهاب في الجزائر في نصف نهائي عام 1984 من جيت تيزي اوزو بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز للزمالك وقتها إبراهيم يوسف، قبل أن يفوز في الإياب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وأحرز للزمالك كل من كوارشي وجمال عبدالحميد ونصر إبراهيم.

فاز الزمالك في لقاء الذهاب على مولودية وهران في ربع نهائي عام 1993 بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء حيث أحرز للزمالك أيمن منصور وايمانويل وعفت نصار وخالد الغندور، قبل أن يتعادلا إيجابيا في الجزائر بهدف لكل فريق، وأحرز للفارس الأبيض وليد معاذ.

نجح الأبيض في الفوز في القاهرة على فريق مولودية بجاية في دور الـ 16 من عام 2016 بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما محمود عبدالمنعم، وأحمد حمودي، قبل أن يتعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق في الجزائر، وأحرز هدف الزمالك أحمد حمودي.

تعادل الزمالك مع اتحاد العاصمة بهدف لكل فريق في القاهرة في دور المجموعات من عام 2017 وأحرز للزمالك الزامبي مايوكا في الجولة الثالثة، قبل أن يخسر بهدفين مقابل لا شيء في الجزائر في الجولة الرابعة.

آخر المواجهات كانت مع فريق المولودية في أولى مباريات الفريق في دور المجموعات من النسخة الحالية، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.