شكرا لقرائتكم خبر عن آخرها المغرب وكوت ديفوار اليوم.. 16 منتخبًا تتأهل رسميًا إلى نهائيات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021، وذلك قبل خوض مواجهته ضد موريتانيا المقرر إقامتها اليوم في التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات.

وتعادل منتخب أفريقيا الوسطى مع نظيره بوروندي بهدفين لكل منهما ليضمن أسود الأطلسي احتلال أحد المركزين المؤهلين لأمم أفريقيا حيث يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، وفي الوصافة بوروندي برصيد 5 نقاط من 5 مباريات، وبنفس الرصيد موريتانيا لكن من 4 مباريات، ويتذيل منتخب أفريقيا الوسطى ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من 5 مباريات.

كما لحق منتخب كوت ديفوار بركب المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا بعد الفوز الذي حققه على نظيره النيجر اليوم الجمعة، بثلاثية نظيفة، رفعت رصيده إلى النقطة 10 ليضمن التأهل عن المجموعة بينما تنتظر المجموعة للجولة الأخيرة لتحديد المركزين الأول والثاني.

وبذلك يكون قد تأهل 16 منتخبا بصورة رسمية لنهائيات أمم أفريقيا وهي كالتالي:

البلد المضيف: الكاميرون

المجموعة الأولى: مالي- غينيا

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو

المجموعة الثالثة: غانا

المجموعة الرابعة: الجابون- جامبيا

المجموعة الخامسة: المغرب

المجموعة السابعة: مصر- جزر القُمر

المجموعة الثامنة: الجزائر- زيمبابوي

المجموعة التاسعة: السنغال

المجموعة العاشرة: تونس- غينيا الاستوائية

المجموعة الحادية عشرة: كوت ديفوار

فيما يبقى الصراع مشتعلا في المجموعة الثانية عشرة، على أن يتم الحسم النهائي بختام المباريات في الجولة السادسة والأخيرة.