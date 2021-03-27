شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصقر: سنزاحم التعاون والرائد في «المحترفين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قال رئيس نادي الصقر بمحافظة البصر، بمدينة بريدة، فهد المحيميد لـ«الخليج 365» بعد صعود فريقه إلى مصاف أندية الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه، إن هذا التأهل التاريخي للنادي قد تحقق بمجهود الجميع، لاعبين وجهاز فني، وإداري.

المحيميد قال لـ«الخليج 365» إنه فخور بهذا الإنجاز، قاطعا الوعد ببذل مزيد من العمل مع مجلس الإدارة في الفترة المقبلة، لصناعة فريق بطل قادر على المنافسة والتأهل للدرجة الأولى، ثم للممتاز، مشيرا إلى أن تحقيق هذه المستهدفات ليس بالأمر المستحيل أو الصعب إذا تكاتف الجميع حول ناديهم.

وشدد المحيميد على أهمية الالتفاف الشرفي من قبل رجالات المحافظة الداعمين، الذين كان لهم الفضل بعد الله في تحقيق هذا الإنجاز للنادي الذي تأسس قبل ٤٠ عامًا.

وأبان المحيميد لـ«الخليج 365» أن النادي بعد تأهله للدرجة الثانية، قام بإنهاء عقد المدرب، لاتفاق مسبق معه، مؤكدا أنهم في طور البحث عن مدرب جديد يقود الفريق في المرحلة المقبلة.

ووعد المحيميد أن يكون نادي الصقر ثالث أندية مدينة بريدة بجانب التعاون والرائد، في دوري المحترفين، مقدما الشكر الجزيل لكل من وقف مع الفريق، وللأندية التي بادرت بتقديم التهنئة لتحقيق إنجاز التأهل.