7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 26 / 3 / 2021

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتيجة الفحوصات الطبية التى خضع لها حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال مشاركته فى مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكيني أمس بتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

علق الدولى التونسى حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق والترجى الحالى، على تقديم مسئولى القلعة البيضاء مستندات جديدة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد الحكم الصادر ضدهم مؤخراً، حيث كان الزمالك تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الدولى يُفيد بتغريم النادى مليون و200 ألف دولار لصالح حمدى النقاز، بعد فسخ عقده من جانب واحد.

مران الزمالك.. اجتماع كارتيرون مع اللاعبين وبرنامج لفتوح وعودة أحمد نادر السيد عقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على شرح بعض الأمور الفنية التى سيتم تطبيقها فى التدريبات اليوم، وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز فى التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة.