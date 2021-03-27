اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 26 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الجمعة 26 / 3 / 2021، فى مقدمتها المنتخب: رمضان صبحى خضع للكشف الطبى وتأكدنا من إصابته قبل استبعاده.

حمدى فتحى يغادر معسكر المنتخب بعد إصابته بشرخ فى الذراع

غادر حمدى فتحى، لاعب النادى الأهلى، مقر معسكر المنتخب بعد التأكد من إصابته بشرخ فى أحد عظمتى الذراع وحاجته للعلاج لفترة تقترب من شهر ونصف، لذا فضل جهاز المنتخب أن يستكمل اللاعب علاجه بالنادى الأهلى.

حمدى فتحى يغادر معسكر المنتخب بعد إصابته بشرخ فى الذراع

 

موسيماني يتفق مع بروكيتش على مواصلة تصعيد الناشئين للفريق الأول بالأهلي

استغل ميشال بروكيتش، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى، إقامة مباراة ودية بين الفريق الأول للأهلى مع شبابه، لعقد جلسة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول، للحديث عن كيفية التنسيق بين الفريق الأول وفرق قطاع الناشئين، وضرورة التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، واستمرار الاستعانة بلاعبى القطاع الذى يضم لاعبين مميزين.

موسيماني يتفق مع بروكيتش على مواصلة تصعيد الناشئين للفريق الأول بالأهلي

 

 

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  نتيجة الفحوصات الطبية التى خضع لها حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال مشاركته فى مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكيني أمس بتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

الأهلى يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحى:

علق الدولى التونسى حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق والترجى الحالى، على تقديم مسئولى القلعة البيضاء مستندات جديدة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد الحكم الصادر ضدهم مؤخراً، حيث كان الزمالك تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الدولى يُفيد بتغريم النادى مليون و200 ألف دولار لصالح حمدى النقاز، بعد فسخ عقده من جانب واحد.

النقاز يُعلق على مستندات الزمالك الجديدة فى الاستئناف ضد حكم

 

مران الزمالك.. اجتماع كارتيرون مع اللاعبين وبرنامج لفتوح وعودة أحمد نادر السيد

عقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على شرح بعض الأمور الفنية التى سيتم تطبيقها فى التدريبات اليوم، وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز فى التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة.

مران الزمالك.. اجتماع كارتيرون مع اللاعبين وبرنامج لفتوح وعودة أحمد نادر السيد

 

رئيس الزمالك يزور المران ويطمئن على حالة فتوح.. وكارتيرون يرفع الحمل البدنى

حرص المستشار عماد عبد العزيز، رئيس نادى الزمالك، على حضور مران الفريق الأول المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، كما اطمأن رئيس النادى على حالة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بعدما عاد اللاعب للمشاركة فى التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة بنزلة برد.

رئيس الزمالك يزور المران ويطمئن على حالة فتوح.. وكارتيرون يرفع الحمل البدنى

 

 

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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