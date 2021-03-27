شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون جنيه من المنتخب الوطني واتحاد الكرة لضحايا حادث قطاري الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم التبرع لضحايا حادث قطاري الصعيد بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه، ويتضمن تبرعات الجهاز الفني للمنتخب الوطني ولاعبيه، بناء على رغبتهم، بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد في التبرع من ميزانيته.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للاتحاد المصري لكرة القدم، الذي يحرص دائما على أدائه كمؤسسة رياضية، تمثل جزءا أصيلا من نسيج المجتمع المصري، وكنجوم منتسبين إليه من اللاعبين والمدربين يمثلون القدوة الحسنة لشباب مصر المعطاء.