شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون جنيه من المنتخب الوطني واتحاد الكرة لضحايا حادث قطاري الصعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم التبرع لضحايا حادث قطاري الصعيد بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه، ويتضمن تبرعات الجهاز الفني للمنتخب الوطني ولاعبيه، بناء على رغبتهم، بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد في التبرع من ميزانيته.
يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للاتحاد المصري لكرة القدم، الذي يحرص دائما على أدائه كمؤسسة رياضية، تمثل جزءا أصيلا من نسيج المجتمع المصري، وكنجوم منتسبين إليه من اللاعبين والمدربين يمثلون القدوة الحسنة لشباب مصر المعطاء.
وفى سياق آخر، عادت إلى القاهرة بعثة المنتخب الوطني على متن طائرة خاصة من العاصمة الكينية نيروبي، بعد تأهل المنتخب رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع كينيا 1-1.
ويواصل الفريق الوطني معسكره المغلق بالقاهرة عقب وصوله، استعدادًا لمواجهة جزر القمر يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.