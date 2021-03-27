شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية بالأهلي: أيمن أشرف جاهز لمباراة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، أن إصابة حمدي فتحي لن تحتاج تدخلا جراحيا، وسيتم خضوعه للعلاج التحفظي، موضحا أن إصابة اللاعب تحتاج أربعة أسابيع لالتئام الكسر، لكنه سيحتاج أربعة أسابيع أخرى بدون مشاركة حتى يستعيد قوته وجاهزيته للمشاركة.

وأضاف شوقي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "بالنسبة لأيمن أشرف لا توجد أي أزمة في لحاقه بمباراة المريخ المقرر لها الأسبوع المقبل، مؤكدا أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة".

واستعرض رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي موقف باقي المصابين بالأهلي، قائلا: "محمود متولي تفصله 3 أسابيع حتى يكون جاهزا للمشاركة، أما محمد محمود لاعب الوسط، فهو جاهز للمباريات تماما، لكن الجهاز الفني منحه 3 أسابيع أخرى حتى يستكمل تأهيله".

وأوضح شوقي أن كريم نيدفيد سيكون متواجدا في التدريبات الجماعية للفريق عقب عودة الأهلي من السودان بعد لقاء المريخ، موضحا أن غياب نيدفيد حتى الآن هو إجراء تحفظي تجنبا لتجدد إصاباته.

ونفى الدكتور محمد شوقي كل الأنباء التي أثيرت حول أزمة علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، قائلا: "اللاعب نفسه مندهش من افتعال أزمة بينه وبين الأهلي، ولا توجد أزمة، اللاعب مِلك منتخب بلاده في الفترة الحالية، لكنه سيعود للأهلي في غضون أقل من شهر".