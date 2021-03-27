شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك والفرق الجزائرية قبل الصدام مع المولودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمواجهة مهمة ومصيرية أمام مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على المولودية ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي، ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي، الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

الفارس الأبيض يدخل مباراة المولودية وهو يتسلح بتاريخ مميز من المواجهات البيضاء مع الفرق الجزائرية، حتى وإن كانت هذه المواجهة هي الثانية له مع المولودية الجزائري بعد مواجهة الجولة الأولي.

وعلى مدار تاريخ الزمالك الأفريقي واجه الفرق الجزائرية في 10 مواجهات إلى جانب مواجهة الجولة الأولي من دوري المجموعات هذا الموسم، ليكون إجمالي المواجهات حتى الآن 11 مواجهة، نجح الزمالك في الفوز في ثلاث مواجهات وخسارة مواجهتين والتعادل في 6 مباريات، وسجل الزمالك 14 هدفا، بينما سجلت الفرق الجزائرية 9 أهداف.

وبخلاف المولودية فإن الزمالك واجه خمسة فرق أخرى من الجزائر، وهي: جيت تيزي اوزو و نصر حسين داي واتحاد العاصمة ومولودية وهران ومولودية بجاية، وهو ما رصده موقع الزمالك الرسمى فى الأسطر التالية:

مواجهات الزمالك مع الفرق الجزائرية فى الكونفدرالية

واجه الزمالك فريق نصر حسين داي في دور المجموعات من الكونفدرالية لموسم 2019 وتعادل إيجابيا معهم في الجولة الثانية في القاهرة بهدف لكل فريق أحرز للزمالك خالد بوطيب وتعادلا سلبيا في الجولة السادسة.

مواجهات الزمالك والفرق الجزائرية فى دوري الأبطال

خسر الزمالك في لقاء الذهاب في الجزائر في نصف نهائي عام 1984 من جيت تيزي اوزو بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز للزمالك إبراهيم يوسف، قبل أن يفوز في الإياب بثلاثة أهداف دون رد، أحرز للزمالك كل من كوارشي وجمال عبد الحميد ونصر إبراهيم.

فاز الزمالك في لقاء الذهاب على مولودية وهران في ربع نهائي عام 1993 بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، أحرز للزمالك أيمن منصور وايمانويل وعفت نصار وخالد الغندور، قبل أن يتعادلا إيجابيا في الجزائر بهدف لكل فريق أحرز الأبيض وليد معاذ.

ونجح الأبيض في الفوز في القاهرة علي فريق مولودية بجاية في دور الـ16 من عام 2016 بهدفين دون مقابل، أحرزهما كهربا وأحمد حمودي، قبل أن يتعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق في الجزائر أحرزه احمد حمودي.

وتعادل الزمالك مع اتحاد العاصمة بهدف لكل فريق في القاهرة في دور المجموعات من عام 2017، وأحرز للزمالك الزامبي مايوكا في الجولة الثالثة، قبل أن يخسر بهدفين مقابل لا شيء في الجزائر في الجولة الرابعة.

آخر المواجهات كانت مع فريق المولودية في أولى مباريات الفريق في دور المجموعات من النسخة الحالية، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ملخص مباراة الزمالك ومولودية الجزائر