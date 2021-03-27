شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطالب معاونيه بإعداد تقرير شامل عن المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي محللي الأداء بالفريق موسى ماتلابا ويوشا فالدويا بإعداد تقرير واف عن فريق المريخ السوداني قبل المباراة التي تجمعهما يوم 3 أبريل القادم، في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل دراسة الفريق السوداني جيدا قبل موقعة ملعب الجوهرة الزرقاء.

وكلف موسيماني معاونيه بإعداد تقرير عن المريخ السوداني بشأن طريقة لعبه، وهل هي ثابتة على مدار الـ90 دقيقة أم متغيرة، وموقفه وقت استحواذه على الكرة وطريقته في الهجوم وكذلك الدفاع، وأبرز الثغرات الموجودة في صفوفه، من أجل بناء خطة المباراة على أسلوب اللعب الذي يعتمد عليه المريخ.

كما طالب موسيماني معاونيه بإعداد تقرير عن أبرز اللاعبين في صفوف المريخ، خاصة في خط الهجوم والوسط الهجومي، باعتباره من أخطر المراكز في صفوف الفريق السوداني، وكذلك طريقة لعبه تحت قيادة مدربه الجديد الإنجليزي لي كلارك، والذي تولى المهمة خلفا للتونسي نصر الدين نابي.

ويخطط الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة المريخ القادمة، من أجل وضع قدم في دور المجموعات الأفريقي، والمنافسة على اعتلاء صدارة المجموعة الأولى بدور المجموعات الأفريقي، وعدم انتظار حسم التأهل حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال.