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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 3 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها حمدى فتحى يغادر معسكر المنتخب بعد إصابته بشرخ فى الذراع.
حمدى فتحى يغادر معسكر المنتخب بعد إصابته بشرخ فى الذراع
غادر حمدى فتحى، لاعب النادى الأهلى، مقر معسكر المنتخب بعد التأكد من إصابته بشرخ فى أحد عظمتى الذراع وحاجته للعلاج لفترة تقترب من شهر ونصف، لذا فضل جهاز المنتخب أن يستكمل اللاعب علاجه بالنادى الأهلى.
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موسيماني يتفق مع بروكيتش على مواصلة تصعيد الناشئين للفريق الأول بالأهلي
استغل ميشال بروكيتش، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى، إقامة مباراة ودية بين الفريق الأول للأهلى مع شبابه، لعقد جلسة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول، للحديث عن كيفية التنسيق بين الفريق الأول وفرق قطاع الناشئين، وضرورة التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، واستمرار الاستعانة بلاعبى القطاع الذى يضم لاعبين مميزين.
أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتيجة الفحوصات الطبية التى خضع لها حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال مشاركته فى مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكيني أمس بتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021.
علق الدولى التونسى حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق والترجى الحالى، على تقديم مسئولى القلعة البيضاء مستندات جديدة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد الحكم الصادر ضدهم مؤخراً، حيث كان الزمالك تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الدولى يُفيد بتغريم النادى مليون و200 ألف دولار لصالح حمدى النقاز، بعد فسخ عقده من جانب واحد.
مران الزمالك.. اجتماع كارتيرون مع اللاعبين وبرنامج لفتوح وعودة أحمد نادر السيد
عقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على شرح بعض الأمور الفنية التى سيتم تطبيقها فى التدريبات اليوم، وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز فى التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة.
رئيس الزمالك يزور المران ويطمئن على حالة فتوح.. وكارتيرون يرفع الحمل البدنى
حرص المستشار عماد عبد العزيز، رئيس نادى الزمالك، على حضور مران الفريق الأول المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، كما اطمأن رئيس النادى على حالة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بعدما عاد اللاعب للمشاركة فى التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة بنزلة برد.