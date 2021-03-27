أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 3 / 2021

غادر حمدى فتحى، لاعب النادى الأهلى، مقر معسكر المنتخب بعد التأكد من إصابته بشرخ فى أحد عظمتى الذراع وحاجته للعلاج لفترة تقترب من شهر ونصف، لذا فضل جهاز المنتخب أن يستكمل اللاعب علاجه بالنادى الأهلى.

اختبارات المحكمات الجدد 30 مارس

حددت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد 30 مارس الجارى موعداً لاختبارات المتقدمات الجدد، على أن تعلن أماكن الاختبارات على ضوء عدد المتقدمات فى كل منطقة. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد فتح الباب لدفعة جديدة من محكمات اللعبة، حيث انتهت مواعيد التقديم أمس الخميس 25 مارس الجارى.

موسيماني يتفق مع بروكيتش على مواصلة تصعيد الناشئين للفريق الأول بالأهلي

استغل ميشال بروكيتش، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى، إقامة مباراة ودية بين الفريق الأول للأهلى مع شبابه، لعقد جلسة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول، للحديث عن كيفية التنسيق بين الفريق الأول وفرق قطاع الناشئين، وضرورة التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، واستمرار الاستعانة بلاعبى القطاع الذى يضم لاعبين مميزين.