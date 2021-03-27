شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع وادى دجلة 2/2 فى ثاني وديات معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال مدرب أبناء الجنوب، مع نظيره وادي دجلة بهدفين لكل فريق، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين بمدينة الاسماعيلية، في إطار الاستعداد لعودة مسابقة الدوري العام بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وسجل هدفي أسوان كل من، هيثم الفيل قائد الفريق وحمزة مجدي.

وكان أسوان قد دخل في معسكر بمدينة الاسماعيلية استعدادا لاستكمال الدوري العام، حيث يخوض الفريق خلاله ثلاث مباريات ودية كان اللقاء الأول بالأمس أمام منتخب الاسماعيلية قبل أن يواجه وادي دجلة اليوم، على أن يختتم أبناء الجنوب مبارياتهم الودية غدا السبت بمواجهة الاسماعيلي.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التى تلقاها أبناء الجنوب في مباراته الأخيرة قبل التوقف أمام سموحة بخماسية نظيفة، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التى تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه على كل لاعب، أمر طبيعى بعد المستوى الذى ظهر عليه الفريق.

وعقد مجدى سبالك، نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، اجتماعاً مع لاعبى الفريق الأول لينقل لهم رسالة مجلس الإدارة ولجنة الكرة، مؤكدا أن المجلس قدم كل الدعم للفريق ومنح كل حقوق اللاعبين خلال المرحلة السابقة وينتظر من الجميع تحمل المسئولية وتقدير اسم وجماهير نادى أسوان.

وأضاف نائب رئيس أسوان: "الصورة والحالة التى ظهر عليها الفريق فى المباراة الأخيرة مرفوضة إداريا وجماهيريا، وعليكم تغيير الصورة تماما مع استئناف الدورى وقدراتكم وإمكاناتكم وعمل الجهاز الفنى يسمح بذلك".